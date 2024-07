Totale Eskalation: Frauen gehen auf Hochzeitsfeier mit Stühlen aufeinander los!

Zweibrücken - In Zweibrücken ( Rheinland-Pfalz ) ist am vergangenen Samstag ein Streit bei einer Hochzeitsfeier heftig eskaliert und hat mehrere Ermittlungsverfahren nach sich gezogen.

Die Polizei konnte den Streit schließlich schlichten und es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Passiert ist das Ganze am Abend des vergangenen Samstags in einem Anwesen in der Jacobystraße.

Wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Montag berichtete, hatte es gegen 21 Uhr auf der dort gerade stattfindenden Hochzeitsfeier zunächst einen verbalen Streit zwischen zwei Frauen gegeben.

Dann mischten sich weitere Frauen in die Auseinandersetzung ein, die immer hitziger wurde. Schließlich bewaffneten sich einige der Damen mit Stühlen und gingen mit diesen aufeinander los.

Zu guter Letzt nahm auch noch ein 52 Jahre alter Mann an der Prügelei teil und schlug mehrfach auf eine der Frauen ein, die dabei leichte Verletzungen erlitt. Mehrere Stühle sowie die Glaseinfassung einer Zwischentür wurden zudem beschädigt.