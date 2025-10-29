Frau in Zwickau geschlagen und verfolgt, Passanten verhindern Schlimmeres

Zwickau - Was für ein Horror: Völlig panisch rannte eine Frau (35) am Dienstagabend durch Zwickau , nachdem sie in einer Wohnung von einem Mann (41) attackiert worden war. Der Täter verfolgte sie - bis Passanten eingriffen und Schlimmeres verhinderten.

Eine Frau (35) wurde am Dienstagabend in Zwickau mehrfach attackiert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Laut Polizei gerieten die beiden in einer Wohnung am Wilhelm-Stolle-Platz heftig aneinander. "Nachdem der 41-Jährige mehrfach auf die Frau einschlug, konnte sie aus der Wohnung flüchten", so die Polizei.

Die 35-Jährige rannte stadteinwärts in Richtung der Bushaltestelle Himmelfürststraße. Dort stieg sie in einen Bus. Der Mann verfolgte sie, bis Fußgänger ihn aufhalten konnten und er von der Frau abließ.

Die Polizei wurde alarmiert, der Deutsche vorläufig festgenommen.