Tote Seniorin in Wuppertal: Tatverdächtiger festgenommen!

Wuppertal - Es ist ein schockierender Mordfall, der sich vor einer Woche in einem Einfamilienhaus in Wuppertal-Vohwinkel abgespielt hat: Eine 72-jährige Seniorin wurde dort Opfer eines Gewaltverbrechens. Jetzt haben die Ermittler einen Tatverdächtigen gefasst.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitgeteilt haben, konnte der flüchtige Rentner am Donnerstag in Spanien verhaftet werden.

Die Frau war am vergangenen Donnerstag in dem Haus an der Bahnstraße leblos aufgefunden worden. Die Rechtsmedizin hatte kurz darauf festgestellt, dass die Seniorin einem Verbrechen zum Opfer gefallen war.