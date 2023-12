Rassistischer Brandanschlag auf Familie? Linken-Chefin warnt vor Pogrom-Stimmung

Frankfurt am Main/Wächtersbach - Der Brand eines Wohnhauses im südosthessischen Wächtersbach könnte auf rassistisch motivierte Brandstiftung zurückgehen. Janine Wissler (42), eine der beiden Bundesvorsitzenden der Partei "Die Linke", ist schockiert und fühlt sich an teils tödliche Brandanschläge in den 1990er Jahren in Deutschland erinnert.