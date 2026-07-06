Weltweite Riesen-Razzia deckt erschütternde Ausbeutung auf: Über 1000 Festnahmen!

Den Haag (Niederlande) - Ein harter Schlag gegen den Menschenhandel! In insgesamt 59 Ländern haben Ermittler im Rahmen der "Operation GLOBAL CHAIN" zwischen dem 8. und 12. Juni insgesamt 1024 Tatverdächtige festgenommen und 2070 (mögliche) Opfer identifiziert.

Ermittler durchsuchen einen Nachtclub in Portugal, wo brasilianische Frauen zur Prostitution gezwungen worden sind. © Europol

Das teilte die europäische Polizeibehörde Europol am Montag mit.

Die Einsätze konzentrierten sich auf die Bekämpfung von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung sowie auf Zwangskriminalität, etwa zum Betteln gezwungene Personen. Insbesondere minderjährige Opfer standen im Fokus.

Frauen machen den Großteil unter den Menschenhandels-Opfern aus. 64,2 Prozent aller weiblichen Opfer wurden sexuell ausgebeutet. Von allen erfassten minderjährigen Opfern wurden gar 86,4 Prozent zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung gehandelt.

Die meisten Opfer kamen aus Südamerika und wurden von den herzlosen Kriminellen aus ihrer Heimat gerissen und anschließend in alle Ecken der Welt verkauft. Besonders traurig: "In vielen dieser Fälle kann die Absicherung von Opfern eine Herausforderung sein, da sie oft von Familienmitgliedern ausgenutzt werden", schrieb Europol in einer Mitteilung.