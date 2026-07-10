Große Razzia in Hřensko: Zoll macht Jagd auf Fake-Gucci

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Tschechische Zollbeamte haben im Zuge einer Kontrolle in Hrensko gefälschte Waren im Wert von rund 620.000 Euro beschlagnahmt.

Von Malte Kurtz

Hřensko - Große Razzia in dem bei deutschen Touristen beliebten Grenzort Hřensko!

In Hřensko lässt es sich lecker Knödel mit Gulasch speisen - und billig einkaufen.
In Hřensko lässt es sich lecker Knödel mit Gulasch speisen - und billig einkaufen.  © Ove Landgraf

Tschechische Zollbeamte haben im Zuge einer Kontrolle Anfang Juli in Hřensko gefälschte Waren im Wert von fast 15 Millionen Kronen (rund 620.000 Euro) beschlagnahmt, wie das Zollamt Liberec mitteilte.

Den Großteil der konfiszierten Ware machten dabei Handtaschen, Geldbörsen und Gürtelschnallen aus, auf denen zwar Luxusmarken draufstanden, aber die (bekanntermaßen) nicht tatsächlich von "Gucci", "Prada", "Louis Vuitton" und Co. hergestellt wurden.

Sollte sich bestätigten, dass die kontrollierten Händler hier das geistige Eigentum der großen Marken verletzt haben, werden die Fake-Produkte vernichtet.

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Außerdem drohen den meist asiatischen Verkäufern weitere rechtliche Konsequenzen durch die betroffenen Luxushersteller selbst.

Der tschechische Zoll beschlagnahmte etliche Fake-Produkte.
Der tschechische Zoll beschlagnahmte etliche Fake-Produkte.  © Zollamt Liberec
Der konfiszierten Ware droht die Vernichtung.
Der konfiszierten Ware droht die Vernichtung.  © Zollamt Liberec

"Die Zollverwaltung wird ihre Kontrollen fortsetzen, um die Verbraucher vor minderwertigen und gefährlichen Fälschungen und die Markeninhaber vor der Verletzung ihrer Rechte an geistigem Eigentum zu schützen", hieß es dazu in der Mitteilung.

Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf, Zollamt Liberec

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