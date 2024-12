Betrug mit Hilfen nach Flutkatastrophe: Großrazzia in drei Bundesländern!

Insgesamt 80 Polizeibeamte waren bei der Razzia im Einsatz. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Seit Januar 2024 habe eine Ermittlungsgruppe der Polizei daran gearbeitet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Bonn mit. Allein in Euskirchen wurden 15 Objekte durchsucht, die übrigen waren in Mechernich sowie in Kassel und Stuttgart.

Es gehe um insgesamt 182 Ermittlungsverfahren und 136 Beschuldigte. Sie hätten wegen angeblicher Flutschäden eine Fördersumme von mehr als 9 Millionen Euro beantragt. "Davon wurden letztlich Mittel in Höhe von 4,6 Millionen Euro bewilligt", teilte die Polizei mit.

Im Fokus der Durchsuchungen hätten zwei deutsch-libanesische Frauen im Alter von 35 und 42 Jahren gestanden. Sie seien "Hauptbeschuldigte" und sollen laut Polizei einen hohen sechsstelligen Betrag betrügerisch erlangt haben.

Demnach sollen die Tatverdächtigen unabhängig voneinander, aber mit vergleichbarem Vorgehen, betrügerische Anträge auf Wiederaufbauhilfen durch die Flutkatastrophe eingereicht haben.