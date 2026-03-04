Razzien in Sachsen-Anhalt und Berlin: Schleuser und Prostitution aufgedeckt

Magdeburg/Berlin - Rund 500 Polizisten durchsuchen seit Mittwochmorgen mehrere Immobilien in Berlin und Sachsen-Anhalt.

Am Mittwoch durchsuchte die Bundespolizei mehrere Gebäude in Berlin und Sachsen-Anhalt. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Hintergrund der Razzien sind Ermittlungen wegen Schleuserkriminalität und illegaler Prostitution, wie die Staatsanwaltschaft Magdeburg und die Bundespolizei in Halle (Saale) mitteilten.

Für 38 Wohn- und Geschäftsräume, darunter vor allem Prostitutionswohnungen, liegen demnach Durchsuchungsbeschlüsse vor.

Im Einsatz sind die Polizisten in Sachsen-Anhalt in Magdeburg, Halle sowie im Jerichower Land, im Harz-, Salzland- und im Bördekreis sowie in Anhalt-Bitterfeld, aber auch in Berlin. Auch Kräfte des Landeskriminalamts Sachsen-Anhalt sind beteiligt.

Mehrere Deutsche und eine asiatischstämmige Person im Alter zwischen 27 und 40 Jahren stehen im Verdacht, vor allem Frauen aus dem asiatischen Raum illegal nach Deutschland geholt zu haben.