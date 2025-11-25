Bombendrohungen in Deutschland: Vier Personen im Visier, darunter zwei Jugendliche

Wiesbaden - Nach bundesweiten Bombendrohungen unter anderem gegen Schulen und Bahnhöfe hat die Polizei mehrere Wohnungen in Nordrhein-Westfalen , Niedersachsen , Hessen und Sachsen-Anhalt durchsucht.

Auch in Sachsen-Anhalt gab es Drohungen. (Symbolbild) © Thomas Schulz/dpa

Die laufenden Ermittlungen richten sich gegen vier Beschuldigte, darunter sind auch zwei Jugendliche.

Sie sollen Hunderte Drohmails verschickt haben, wie das Bundeskriminalamt in Wiesbaden und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt – Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) am Dienstagvormittag gemeinsam mitteilten.

Den Personen werde demnach derzeit zur Last gelegt, "als Teil einer überregional agierenden Tätergruppierung für Hunderte Drohmails mit vorgetäuschten bundesweiten Bombendrohungen gegen Schulen, Hauptbahnhöfe, Einkaufszentren und andere städtische sowie öffentliche Einrichtungen verantwortlich zu sein."

In Hunderten von Fällen seien Polizeieinsätze ausgelöst worden, hieß es. Laut den Angaben hatte sich die Gruppe rein virtuell zusammengeschlossen - unter einer geschlossenen Messenger-Gruppe mit dem Namen "Schweinetreff".

