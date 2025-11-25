Razzia in Shisha-Bars: 145 Einsatzkräfte durchsuchen 17 Lokale

Hamburg - Shisha-Bars unter der Lupe: Am Montagabend wurden mehrere Lokale bei einer Razzia in Hamburg durchsucht.

Am Montagabend hatte die Polizei mehrere Shisha-Bars in Hamburg durchsucht. © Christoph Seemann / Hamburg News

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Anfragen von TAG24 bestätigte, handelte es sich bei dem Einsatz um einen sogenannten Verbundeinsatz. Das bedeutet, die Polizei war gemeinsam mit mehreren Behörden bei der Durchsuchung im Hamburger Stadtgebiet unterwegs.

Später teilte die Hamburger Polizei mit, dass sie gemeinsam mit dem Zoll, den zuständigen Bezirksämtern und dem Finanzamt Hamburg-Mitte die Shisha-Bars durchsucht hätten.

Die Razzia lief am Montagabend zwischen 20 Uhr und 23 Uhr.

Shisha-Bars wären in den vergangenen Jahren immer wieder Schauplatz schwerer Straftaten gewesen.

Unter anderem baurechtliche Mängel, Verstöße gegen das Tabakzeugnisgesetz oder gegen die Jugendschutzbestimmungen, sowie illegales Glücksspiel waren in der Vergangenheit festgestellt worden.