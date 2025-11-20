Razzia in Hamburg: Finanzamt durchsucht Bordell

Hamburg - Am Donnerstagabend fand eine Razzia in einem Hamburger Bordell statt.

Am Donnerstagabend wurde eine Razzia vom Finanzamt in einem Hamburger Bordell durchgeführt. © NEWS5/René Schröder

Ein Sprecher des Lagedienstes der Hamburger Polizei konnte auf Anfrage von TAG24 den Einsatz bestätigen.

Die Polizei Hamburg hätte damit allerdings wenig zu tun gehabt, teilte der Sprecher mit. Die Kollegen wären lediglich zur Sicherheit vor Ort gewesen.

Mitarbeiter vom Finanzamt sollen laut der Polizei die Razzia in dem Bordell durchgeführt haben.