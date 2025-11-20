Razzia in Hamburg: Finanzamt durchsucht Bordell
Hamburg - Am Donnerstagabend fand eine Razzia in einem Hamburger Bordell statt.
Ein Sprecher des Lagedienstes der Hamburger Polizei konnte auf Anfrage von TAG24 den Einsatz bestätigen.
Die Polizei Hamburg hätte damit allerdings wenig zu tun gehabt, teilte der Sprecher mit. Die Kollegen wären lediglich zur Sicherheit vor Ort gewesen.
Mitarbeiter vom Finanzamt sollen laut der Polizei die Razzia in dem Bordell durchgeführt haben.
Um welches Bordell es sich konkret handelt und warum die Razzia stattgefunden hatte, konnte die Polizei nicht mitteilen.
Laut TAG24-Informationen wurde die Razzia im Bordell "Modelle-Haus" durchgeführt.
