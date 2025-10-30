"Breaking Bad" in Brandenburg: Polizei hebt Drogenlabor aus

Nauen (Havelland) - Polizei und Zollfahndung haben am Mittwoch in Nauen ein großes Drogenlabor ausgehoben. Bei einem mehrstündigen Großeinsatz wurden zwei Tatverdächtige festgenommen.

An dem Großeinsatz in Nauen waren etwa 150 Beamte aus Berlin und Brandenburg beteiligt. © Julian Stähle

"Wir haben außerdem über 200.000 Euro in bar und rund 100 Kilo fertige Drogen sichergestellt", sagte ein Sprecher des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg der Deutschen Presse-Agentur. Das Labor befinde sich in einer angemieteten Lagerhalle in einem Industriegebiet.

Es seien die Drogen 3-CMC und 4-CMC gefunden worden. Sie gehörten zu den Amphetaminen und seien als Partydroge einzustufen, sagte der Sprecher.

Neben bereits fertigen Drogen seien bei der Razzia obendrein große Mengen an chemischen Stoffen entdeckt worden, die für die Herstellung benötigt werden. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet. Chrystal Meth gehöre nach bisherigen Erkenntnissen nicht dazu.

"Bei den Chemikalien stehen wir noch ganz am Anfang, das sind so viele", sagte der Sprecher. "Da werden wir voraussichtlich Tage brauchen, um das alles vernünftig zu untersuchen."