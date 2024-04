Drogen-Razzia in Solingen: Polizei durchkämmt mehrere Geschäfts- und Privaträume

Solingen - Am Dienstag hat die Polizei in Solingen im Rahmen einer Razzia mehrere Geschäfts- und Privaträume durchsucht.

Die Polizisten hatten am frühen Dienstagabend in mehreren Räumlichkeiten in Solingen zugeschlagen. © Gianni Gattus

Wie ein Sprecher der Beamten am Abend informierte, waren zuvor Hinweise aus der Bevölkerung auf einen mutmaßlichen Drogenhandel eingegangen.

Weitere Ermittlungen der Polizei erhärteten den Verdacht, woraufhin die Ordnungshüter schließlich am frühen Dienstagabend zuschlugen und mit starken Kräften und Drogenspürhunden in mehrere Räumlichkeiten in Solingen vorgingen.

Die Durchsuchungsbefehle seien nach Angaben der Beamten wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vollstreckt worden.