Volltreffer nach Hinweisen auf illegales Treiben in Kiosken: Beamte machen beachtlichen Fund

Düsseldorf - Bei Durchsuchungen zweier Kioske in Düsseldorf haben Polizisten nicht nur jede Menge illegale Tabakerzeugnisse entdeckt - auch Potenzmittel und sogar eine scharfe Schusswaffe fielen den Kräften in die Hände. Es hagelte Strafanzeigen!

Alles in Kürze

Ausgestattet mit einem Durchsuchungsbeschluss rückten die Ordnungshüter schließlich am späten Freitagabend gegen 23.15 Uhr zu dem Büdchen aus und stießen in den Geschäfts- und Lagerräumen auf illegale Tabakerzeugnisse im Wert von satten 100.000 Euro!

Durch vorangegangene Ermittlungen hätten demnach Hinweise zu einem Kiosk an der Worringer Straße geführt, wo E-Zigaretten ohne Steuerzeichen verkauft werden sollten.

Nach Angaben eines Polizeisprechers waren die szenekundigen Beamten des Einsatztrupps PRIOS (Präsenz und Intervention an offenen Szenen und Brennpunkten) am vergangenen Wochenende im Einsatz.

Der Betreiber des Kiosks an der Friedrich-Ebert-Straße hatte neben einer Vielzahl an illegalen E-Zigaretten auch eine scharfe Schusswaffe in seinen Geschäftsräumen. © Polizei Düsseldorf

In einem zweiten Fall waren die Einsatzkräfte in der Nacht auf Sonntag, gegen 0.35 Uhr, zu einem Kiosk an der Friedrich-Ebert-Straße ausgerückt.

Auch dort hatten sich zuvor Hinweise ergeben, dass der Betreiber illegale Tabakerzeugnisse verkaufe - und tatsächlich wurden die Beamten erneut fündig.



"Eine Vielzahl von nicht legalen E-Zigaretten und eine 'scharfe' Schusswaffe" waren das Ergebnis der Durchsuchungsmaßnahmen, wie der Sprecher schilderte.

Die Beamten leiteten daher gegen die Betreiber der beiden Kioske Verfahren wegen Steuerhinterziehung ein und fertigten zudem entsprechende Strafanzeigen. Die weiteren Ermittlungen dauern nun an, wie es abschließend hieß.