28.02.2025 16:05 Durchsuchungen auch in Stuttgart: 1,5 Kilogramm Kokain und viel Bargeld sichergestellt

Die Polizei hat bei Durchsuchungen in Stuttgart und Vaihingen an der Enz 1,5 Kilogramm Kokain sichergestellt. Dazu wurden einiges an Bargeld gefunden.

Von Markus Brachat Stuttgart/Vaihingen an der Enz - Der Polizei ist ein Schlag gegen zwei mutmaßliche Rauschgifthändler gelungen. Die Polizei fand ganze 1,5 Kilogramm Kokain in Stuttgart und Vaihingen an der Enz. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa Die Ermittler haben bei Durchsuchungen in Stuttgart und Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) 1,5 Kilogramm Kokain sichergestellt. Dazu wurden mehrere Hunderttausend Euro Bargeld gefunden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zwei Männer im Alter von 42 und 36 Jahren wurden festgenommen. Ihnen wird zur Last gelegt, seit 2019 im großen Stil mit Drogen gehandelt zu haben. Am Mittwoch wurden sie in Untersuchungshaft gebracht. Am selben Tag hatten die Ermittler über zwölf Wohnungen und andere Objekte sowie elf Fahrzeuge durchsucht. Die zahlreichen Immobilien seien teilweise als Verstecke für Rauschgift verwendet worden. Zudem seien dort nicht näher benannte Beweismittel sichergestellt worden.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa