Durchsuchungen in mehreren Bundesländern: Polizei findet Tausende Cannabis-Pflanzen

Annaburg - Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchten am Montag mehrere Objekte in Sachsen-Anhalt , Berlin und Brandenburg .

Die Polizei stellte in den drei Bundesländern Tausende Cannabis-Pflanzen sicher. © Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Wie die federführenden Behörden in Dessau-Roßlau am Dienstag mitteilten, gingen den Durchsuchungen monatelange Ermittlungen wegen des Verdachts der unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln voraus.

Am Montag erfolgte dann schließlich der Zugriff der jeweiligen landeseigenen Polizeikräfte und dem LKA auf Objekte in Annaburg (Landkreis Wittenberg), Plessa (Landkreis Elbe-Elster) sowie Berlin.

"An allen Durchsuchungsobjekten konnten dabei Drogen oder mit dem Anbau von Betäubungsmitteln im Zusammenhang stehende Gerätschaften bzw. Zubehör/Materialien sichergestellt werden", so ein Sprecher.

Den größten Fund machten die Beamten dabei in Annaburg mit knapp 1000 Cannabis-Pflanzen sowie in Plessa mit mehr als 1400 Pflanzen. In beiden Orten wurde jeweils ein Tatverdächtiger festgenommen.