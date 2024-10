02.10.2024 11:13 Durchsuchungen nach Buttersäure-Angriff beim CSD in Döbeln

Vor dem CSD in Döbeln wurde in der Stadt Buttersäure verteilt. Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer. Am heutigen Mittwoch kam es zu Durchsuchungen.

Von Sarah Fuchs

Döbeln - Seit den frühen Morgenstunden durchsucht die Staatsanwaltschaft Chemnitz zusammen mit der Soko Rex des Landeskriminalamtes Sachsen mehrere Objekte in Mittelsachsen. Bereits zum dritten Mal fand der CSD in Döbeln statt. © Heiko Rebsch/dpa Vor Beginn des CSD-Umzugs am 21. September 2024 in Döbeln fand die Polizei auf dem Gehweg und an einem Spielplatz vor dem Bahnhof Döbeln eine übel riechende Flüssigkeit. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um Buttersäure. Infolgedessen prüften die Beamten einen möglichen Zusammenhang mit einer Fahrzeugkontrolle in der Nacht zuvor. Im Transporter des ursprünglich geplanten Versammlungsleiters (37) der rechten Gegendemonstration bemerkten Polizisten einen übel riechenden Geruch. Sie fanden aber keine Substanzen. Wie das Landeskriminalamt Sachsen am heutigen Mittwoch mitteilte, finden im Rahmen dieses Vorfalls aktuell Durchsuchungen von mehreren Objekten statt. Zwei deutsche Männer im Alter von 37 Jahren stehen im Verdacht, die Buttersäure in Döbeln verteilt zu haben. Durch den entstandenen üblen Geruch sollten die Teilnehmer der Versammlung "CSDöbeln - Bunte Flaggen gegen braune Politik' vom Ort ferngehalten werden. Polizei sucht nach Zeugen Der Gegenprotest zum CSD war mit etwa 200 Personen unterwegs. © Heiko Rebsch/dpa Die Buttersäure musste mit einem speziellen Bindemittel entfernt werden, wodurch hohe Kosten für die Stadt Döbeln entstanden waren.

Das LKA Sachsen sucht zudem Personen, die sich aufgrund des unangenehmen Geruchs der Buttersäure geschädigt oder belästigt fühlten. Wer war am frühen Morgen des 21. Septembers an besagten Orten unterwegs und hat einen unangenehmen Geruch wahrgenommen? Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 855 2055 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Soko Rex ist ein Spezialbereich des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums des Landeskriminalamts Sachsen zur Bekämpfung rechtsextremistischer Straftaten.



