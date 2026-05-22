Razzia! Polizei lässt nach Raub mehrfach die Handschellen klicken

Hamburg - Razzia in Hamburg : Am Freitag hat die Polizei ein Objekt in der Hansestadt mit zahlreichen Kräften durchsucht. Hintergrund ist eine Raubstraftat.

Die Polizei war mit Unterstützung der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) am "Reinbeker Redder" im Einsatz. © NEWS5 / Sebastian Peters

Ein Sprecher des Lagedienstes erklärte gegenüber TAG24, dass die Maßnahmen seit dem Mittag am "Reinbeker Redder" im Stadtteil Lohbrügge laufen.

Demnach rückten die Polizei mit zahlreichen Kräften an, unterstützt wurden die Beamten dabei durch die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE).

Die Einsatzkräfte stellten zahlreiche mögliche Beweismittel sicher, zudem wurden mehrere Personen vorläufig festgenommen - eine genaue Anzahl konnte der Sprecher auf Nachfrage nicht nennen.