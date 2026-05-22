Razzia! Polizei lässt nach Raub mehrfach die Handschellen klicken
Hamburg - Razzia in Hamburg: Am Freitag hat die Polizei ein Objekt in der Hansestadt mit zahlreichen Kräften durchsucht. Hintergrund ist eine Raubstraftat.
Ein Sprecher des Lagedienstes erklärte gegenüber TAG24, dass die Maßnahmen seit dem Mittag am "Reinbeker Redder" im Stadtteil Lohbrügge laufen.
Demnach rückten die Polizei mit zahlreichen Kräften an, unterstützt wurden die Beamten dabei durch die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE).
Die Einsatzkräfte stellten zahlreiche mögliche Beweismittel sicher, zudem wurden mehrere Personen vorläufig festgenommen - eine genaue Anzahl konnte der Sprecher auf Nachfrage nicht nennen.
Klar ist, dass die Maßnahmen in Zusammenhang mit einer Raubstraftat stehen. Details gab der Sprecher allerdings nicht preis. Die Ermittlungen der Polizei laufen.
Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters