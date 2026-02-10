Fördergelder verprasst? Schaden in Millionenhöhe, Ermittler schlagen Alarm

Augsburg - In Schwaben sollen Betrüger mehrere Millionen Euro staatliche Fördergelder zu Unrecht kassiert haben. Die Ermittler gingen den Anschuldigungen nach und durchsuchten zahlreiche Privatwohnungen.

Die Polizei durchsuchte mehrere Wohnungen in Augsburg. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei berichtete, sollen die Männer das Geld für Modernisierungsmaßnahmen bei Gebäuden von einem Bundesamt erhalten haben.



Die Maßnahmen seien jedoch nie vollzogen worden, stattdessen seien gefälschte Belege und Rechnungen bei der Behörde eingereicht worden, berichteten die Ermittler.

Die Kripo durchsuchte wegen der Vorwürfe zahlreiche Privatwohnungen und Gewerberäume im Raum Augsburg sowie im Raum Dillingen.

Drei Männer im Alter zwischen 25 und 43 Jahren wurden aufgrund von Haftbefehlen festgenommen. Gegen das Trio werde wegen des Verdachtes des gewerbsmäßigen Betrugs und Geldwäsche ermittelt.