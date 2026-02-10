Fördergelder verprasst? Schaden in Millionenhöhe, Ermittler schlagen Alarm
Von Ulf Vogler
Augsburg - In Schwaben sollen Betrüger mehrere Millionen Euro staatliche Fördergelder zu Unrecht kassiert haben. Die Ermittler gingen den Anschuldigungen nach und durchsuchten zahlreiche Privatwohnungen.
Wie die Polizei berichtete, sollen die Männer das Geld für Modernisierungsmaßnahmen bei Gebäuden von einem Bundesamt erhalten haben.
Die Maßnahmen seien jedoch nie vollzogen worden, stattdessen seien gefälschte Belege und Rechnungen bei der Behörde eingereicht worden, berichteten die Ermittler.
Die Kripo durchsuchte wegen der Vorwürfe zahlreiche Privatwohnungen und Gewerberäume im Raum Augsburg sowie im Raum Dillingen.
Drei Männer im Alter zwischen 25 und 43 Jahren wurden aufgrund von Haftbefehlen festgenommen. Gegen das Trio werde wegen des Verdachtes des gewerbsmäßigen Betrugs und Geldwäsche ermittelt.
Dem Bund soll ein Schaden im mittleren siebenstelligen Bereich entstanden sein. Die Beschuldigten sollen die Fördermittel für Immobilien und Luxusgüter ausgegeben haben.
Titelfoto: David Inderlied/dpa (Symbolfoto)