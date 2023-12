Gegen Hasskriminalität: Mehr als 50 Razzien in Deutschland

Wiesbaden - Strafverfolgungsbehörden sind am gestrigen Donnerstag im Rahmen des dritten europäischen Aktionstags gegen Hasskriminalität in mehreren europäischen Staaten - unter anderem auch in Deutschland - vorgegangen.

In Deutschland wurden im Rahmen des dritten europäischen Aktionstags gegen Hasskriminalität mehr als 120 polizeiliche Maßnahmen durchgeführt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

An der vom Europäischen Polizeiamt (Europol) koordinierten Operation haben sich Deutschland, Österreich, Frankreich, Rumänien, Spanien und die Slowakei beteiligt. In den jeweiligen Ländern wurden insgesamt gegen mehr als 170 Tatverdächtige polizeiliche Maßnahmen eingeleitet.

In Deutschland wurden mehr als 120 polizeiliche Maßnahmen vollstreckt, mehr als 50 Wohnungen durchsucht sowie mehrere Tatverdächtige vernommen. Bis auf Thüringen waren die Strafverfolgungsbehörden in jedem Bundesland an den Maßnahmen beteiligt.

Ermittelt wurde vor allem wegen Straftaten wie Volksverhetzung (rund 60 Fälle), das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen (mehr als 20 Fälle) sowie Beleidigung (rund zehn Fälle).

"Fast die Hälfte der Maßnahmen haben ihren Ursprung in Meldungen zu Hasspostings im Internet, die der Zentralen Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet des BKA von ihren Kooperationspartnern übermittelt wurden", hieß es in der Pressemitteilung am Freitag.

Das Bundeskriminalamt (Hauptsitz in Wiesbaden) hat den Aktionstag in Deutschland als Zentralstelle koordiniert.