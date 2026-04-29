29.04.2026 17:24 Geldwäsche-Razzia: Polizei sichert Luxusgüter und Bargeld

Die Polizei durchsuchte mehr als 20 Wohn- und Geschäftsräume in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Berlin und in der Nähe der polnischen Hauptstadt Warschau.

Von Michael Bauer

Wiesbaden - Im Kampf gegen eine internationale Geldwäscher-Bande hat die Polizei mehr als 20 Wohn- und Geschäftsräume in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Berlin und in der Nähe der polnischen Hauptstadt Warschau durchsucht.

Auch drei Luxusautos – wie dieser Ford Mustang – wurden sichergestellt. © Jonas Ratermann/Hessisches Landeskriminalamt /dpa Dabei wurden nach Angaben des hessischen Landeskriminalamtes Dutzende Datenträger, Wertgegenstände, Bargeld sowie drei hochwertige Fahrzeuge und sechs Luxusuhren sichergestellt. Der Gesamtwert wird auf über 1,2 Millionen Euro geschätzt. Zudem wurden Betäubungsmittel, darunter Haschisch und etwa 50 Kilogramm Cannabis, sichergestellt. Aktuell werden die gesicherten Beweismittel ausgewertet.

Zudem wurden unter anderem auch Bargeld und Goldmünzen beschlagnahmt. © Bild-Montage:-Hessisches Landeskriminalamt

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