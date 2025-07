Groß-Razzien in Hessen gegen Kinderpornografie und -missbrauch: 59 Wohnungen durchsucht

Frankfurt am Main/Hessen - In der vergangenen Woche sind Polizei und Staatsanwaltschaft in Hessen massiv gegen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch vorgegangen.

Die einzelnen Personen sollen nicht miteinander im Austausch gestanden haben.

Die Durchsuchungen fanden unter anderen in den Städten Frankfurt am Main, Fulda, Gießen, Hanau, Kassel, Offenbach am Main und Wiesbaden statt, außerdem in vielen Landkreisen in ganz Hessen