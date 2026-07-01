Nächster Tiefschlag nach WM-Aus: DFB-Zentrale bei Polizeirazzia durchsucht

Köln/Frankfurt/Bochum - Wenige Tage nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft wurde der DFB erneut kalt erwischt: Bei einer bundesweiten Razzia hat das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) auch die Zentrale des weltgrößten Sportverbandes in Frankfurt am Main durchsucht. Dabei geht es um die Heim-EM 2024.

Bei der Razzia am Mittwochmorgen wurde auch die Zentrale des Deutschen Fußball Bundes (DFB) in Frankfurt am Main durchsucht. (Symbolbild) © Michael Brandt/dpa

"Gegenstand der Ermittlungen sind mutmaßlich gewährte, nicht genehmigte Vorteile, unter anderem in Form eines Fußballländerspielbesuchs, die ein damals für eine Gastgeberstadt tätiger Beschuldigter von hierfür Verantwortlichen der ausrichtenden Gesellschaft erhalten haben soll", teilen die Staatsanwaltschaft Bochum und das LKA NRW dazu am Mittwochmorgen mit.

Hinzu käme der Verdacht, dass den Gastgeberstädten von Verantwortlichen der "Euro 2024 GmbH", einem Joint-Venture von DFB und UEFA, das sich von der DFB-Zentrale aus um die Ausrichtung der Europameisterschaft kümmerte, "exklusive Vorkaufsrechte für Eintrittskarten angeboten worden sind, die seitens der Gastgeberstädte zum Teil in Anspruch genommen und auf unterschiedliche Art verwendet worden sind."

"Ein Fußball-Ticket ist kein Gehaltsbestandteil. Wer im öffentlichen Dienst die Hand aufhält, bekommt von uns Besuch", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit Blick auf die Razzia.

Großveranstaltungen wie die Fußball-Europameisterschaft würden vom Vertrauen der Menschen in den Sport und in die Behörden, die ihn möglich machen, leben, so Reul, der klarstellte: "Dieses Vertrauen lassen wir nicht durch ein paar Einladungen und Eintrittskarten beschädigen. Der Verdacht wiegt schwer, und genau deshalb wird er konsequent aufgeklärt." Die Ermittler des LKA würden daher "gründlich, sachlich und ohne Ansehen der Person" arbeiten.