Großrazzia gegen Sportwetten-Anbieter - Schaden in Millionenhöhe!

Köln - Knapp 1000 Einsatzkräfte waren am Donnerstagvormittag bei einer europaweiten Großrazzia gegen einen Sportwetten-Anbieter beteiligt. Mehr als 100 Wohnungen wurden dabei durchsucht - sechs Personen wurden verhaftet!

Alle sechs Hauptverdächtigen im Alter von 34 bis 60 Jahren konnten unter anderem in ihren Wohnungen in Köln und Brühl verhaftet werden.

Wie die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt mitteilten, seien um 11 Uhr mehrere Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, Bremen, Berlin, Sachsen, Bayern sowie auf Malta und in Kroatien durchsucht worden - der Schwerpunkt der Maßnahmen: Köln !

Die Auswertungen der Beweismittel haben noch am Donnerstag begonnen und dauern an. Mehr dazu in Kürze bei TAG24!