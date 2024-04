Razzia beendet frivoles Treiben bei Sex-Party in Saunaclub

Castrop-Rauxel - Und plötzlich war der Spaß vorbei: Bei einer großangelegten Razzia im Ruhrgebiet wurde unter anderem auch ein Saunaclub kontrolliert. Die Party dort war offenbar in vollem Gange.

Neben einer Sauna gibt es hier vor allem ein Erotikkino und Prostituierte. Damit war am Freitagabend aber vorerst Schluss.

Der Club "Penelope" wirbt mit dem Slogan: "Ein Ort wie in der Fantasie, der jeden Tag aufs Neue die Träume seiner Besucher Wirklichkeit werden lässt."

Vor Ort waren auch NRW-Innenminister Herbert Reul (r.) und Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. © Polizeipräsidium Recklinghausen

Insgesamt wurden in NRW mehrere Cafés und Spielhallen kontrolliert - vier Objekte in Castrop-Rauxel, fünf in Marl. Und die Überprüfungen von insgesamt 270 Personen und 75 Fahrzeugen zeigten Erfolge.

Die Bilanz: Zweimal Strafanzeigen wegen illegalem Glücksspiel, fünfmal Sicherstellungen von illegalen Glücksspielautomaten, einmal Strafanzeige Betäubungsmittel (BTM), einmal Sicherstellung BTM, einmal Sicherstellung Bargeld, einmal Vollstreckung Haftbefehl, dreimal Verwarngeld Verkehr, einmal Ordnungswidrigkeiten-Anzeige (OWI) Verkehr sowie dreimal Strafanzeigen Verkehr.

Unterstützt wurden die 150 Polizeibeamten von weiteren Kräften von Zoll, Steuerfahndung und kommunalen Aufsichtsbehörden.

"Die Kontrollen und zurückliegenden Ermittlungserfolge haben gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Bekämpfung der Clankriminalität ist weiterhin ein Schwerpunkt im Polizeipräsidium Recklinghausen - wir dürfen und werden nicht lockerlassen", versicherte Zurhausen.