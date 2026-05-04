Großrazzia im Raum Stuttgart: Dealerbande nach Fund von Drogen-Plantage zerschlagen

Stuttgart - Der Stuttgarter Polizei ist kürzlich ein Schlag gegen den organisierten Drogenhandel gelungen. Bei einer groß angelegten Durchsuchungsaktion wurden vier Tatverdächtige festgenommen und Beweismaterial sichergestellt.

Zahlreiche Beweisstücke wurden von den Beamten beschlagnahmt. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Nach intensiven Ermittlungen nahmen die Beamten am Donnerstagmorgen (30. April) insgesamt sechs Gebäude in Stuttgart und Korntal-Münchingen ins Visier. Neben rund einem Kilogramm Kokain und etwa 100 Gramm Marihuana entdeckten die Ermittler eine Plantage mit über 1400 Cannabis-Pflanzen in verschiedenen Wuchsstadien.

Zusätzlich zu den Betäubungsmitteln stießen die Einsatzkräfte auf eine scharfe Schusswaffe samt Munition sowie größere Summen Bargeld. Ein besonderer Fund gelang im Keller einer Shisha-Lounge, wo größere Mengen an unverzollten Zigaretten und Tabak lagerten.

Laut Polizeiangaben von Montag wurden im Zuge der Aktion eine 30-jährige Deutsche sowie drei Männer im Alter von 22, 25 und 34 Jahren festgenommen.

Den Tatverdächtigen albanischer und kosovarischer Staatsangehörigkeit wird gewerbsmäßiger Handel mit Kokain und Marihuana sowie illegaler Anbau von Cannabis vorgeworfen.