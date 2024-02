29.02.2024 10:18 Kampf gegen Kinderpornografie: 20 Objekte durch Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck durchsucht

Von Jan Höfling

Starnberg - Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat in Bayern im Kampf gegen Kinderpornografie insgesamt 20 Objekte in den Landkreisen Landsberg am Lech und Starnberg durchsucht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am heutigen Donnerstag zu den Einsätzen mitteilte, wird den nach bisherigen Erkenntnissen nicht zusammenwirkenden Beschuldigten vorgeworfen, entsprechendes Material besessen zu haben. Beim Vollzug der Durchsuchungsbeschlüsse, der am gestrigen Mittwochvormittag erfolgte, wurden 42 Mobiltelefone, 27 Tablets sowie 248 weitere Datenträger von Beamten vor Ort sichergestellt. Die Beweismittel sollen demnach "in den nächsten Wochen" durch Spezialisten ausgewertet werden. Bei dem eng mit den Staatsanwaltschaften Augsburg und München II sowie der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg abgestimmten Einsatz wurden 17 Personen angetroffen. Die Ermittlungen gegen diese laufen auf Hochtouren.

