11.10.2024 07:26 Kiloweise Kokain gefunden? SEK stürmt Lagerhalle

Von Ella Krum

Hamburg - In Zusammenarbeit mit dem Zoll hat die Polizei am Donnerstag eine Lagerhalle an der Hamburger Stadtgrenze gestürmt. Bei der Razzia soll es um kiloweise Kokain gegangen sein. Mehrere SEK-Einheiten stürmten am Donnerstag eine Lagerhalle in Neu Wulmstorf. © NEWS5 / René Schröder Schwer bewaffnet und mit einem Panzerwagen ausgestattet, verschafften sich mehrere SEK-Einheiten gegen 16 Uhr Zutritt zu einer Lagerhalle auf einem Firmengelände an der Wulmstorfer Straße in Neu Wulmstorf. Zuvor soll ein Lkw observiert worden sein, der vom Hafen zum besagten Gelände fuhr. Vor Ort wurden dann ein Zuckercontainer sowie mehrere Autos durchsucht, in denen das Kokain transportiert worden sein soll. Nach Angaben eines Reporters vor Ort sollen kiloweise Drogen sichergestellt worden sein. Ein Sprecher des Zollfahndungsamtes Hamburg bestätigte dies am Donnerstagabend nicht und sprach lediglich von "einem Einsatz gegen die Drogenkriminalität". Razzia Razzia bei georgischer Diebesbande: Zwölf Festnahmen! Die Ermittlungen dauerten noch an. Zwischen den Zuckersäcken sollen die Drogen versteckt gewesen sein. © NEWS5 / René Schröder Erst Ende September war Polizei und Zoll ein Schlag gegen den organisierten Drogenhandel gelungen. Bei einem Einsatz in Hamburg-Rothenburgsort waren rund 2,1 Tonnen Kokain in Bananenkisten gefunden worden.

