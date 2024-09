Schwerer Schlag gegen Drogen-Mafia! Polizei stellt 2,1 Tonnen Kokain sicher

Die Polizei konnte 2,1 Tonnen Kokain im Hamburger Hafen sicherstellen. © Marcus Brandt/dpa

Wie Innensenator Andy Grote (56, SPD) am Freitag auf einer Pressekonferenz erklärte, konnten am Mittwoch bei einer Kontrolle in Rothenburgsort 2,1 Tonnen Kokain sichergestellt werden. "Es ist ein relevanter und schmerzhafter Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität", erklärte der 56-Jährige.

Zudem konnten im Rahmen des Einsatzes auch zwölf Tatverdächtige festgenommen werden. Laut dem Innensenator war es die größte Sicherstellungsmenge im Rahmen eines konkreten Ermittlungsverfahrens.

Die gefundene Menge an Kokain hat einen Straßenverkaufswert von über 100 Millionen Euro, wie Grote erläuterte. Im Vergleich: 2018 waren im gesamten Jahr 2,6 Tonnen Kokain sichergestellt worden.

Grote verdeutlichte bei seiner Rede, dass der Einfuhrdruck auf die Seehäfen in Europa gestiegen sei. Die Strukturen der Drogenorganisationen sei hochprofessionell. "Die Vertriebswege und der Absatz in Europa werden enorm ausgebaut", verdeutlichte der Innensenator. Entsprechend sei der Fund ein großer Erfolg.

Zunächst war im TAG24-Bericht von 2,1 Millionen Tonnen die Rede gewesen, natürlich handelt sich dabei um 2,1 Tonnen Kokain.