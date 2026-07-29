Knastkorruption: Auch JVA Willich 1 durchsucht, FDP-Politiker äußert üblen Verdacht

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In Nordrhein-Westfalen gibt es Korruptionsermittlungen in einem weiteren Gefängnis. Diesmal betroffen: die Justizvollzugsanstalt (JVA) Willich 1.

Von Oliver Auster

Willich/Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen gibt es Korruptionsermittlungen in einem weiteren Gefängnis.

Neben den Gefängnissen in Euskirchen und Rheinbach steht nun auch die JVA Willich 1 unter Korruptionsverdacht.
Neben den Gefängnissen in Euskirchen und Rheinbach steht nun auch die JVA Willich 1 unter Korruptionsverdacht.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Bereits am 13. Juli gab es Durchsuchungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Willich 1, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Krefeld der dpa bestätigte.

Ermittelt werde gegen zwei Vollzugsbeamte unter anderem wegen des Verdachts des Drogenhandels und der Bestechlichkeit.

Laut Staatsanwaltschaft werden die sichergestellten Beweismittel der Durchsuchung aktuell ausgewertet. Detailliertere Angaben machte die Behörde zunächst nicht.

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Zuvor waren bereits Razzien wegen mutmaßlich korrupten Beamten in den Gefängnissen von Euskirchen und Rheinbach bekannt geworden.

Die JVA Siegburg war vor wenigen Tagen nach Hinweisen auf eine angeblich geplante Meuterei von Gefangenen durchsucht worden.

FDP spricht von "Verdacht der Vertuschung" durch Regierung

Werner Pfeil (60, FDP) ist ein deutscher Rechtsanwalt und Politiker. Seit Juni 2017 sitzt er als Abgeordneter im Landtag Nordrhein-Westfalen.
Werner Pfeil (60, FDP) ist ein deutscher Rechtsanwalt und Politiker. Seit Juni 2017 sitzt er als Abgeordneter im Landtag Nordrhein-Westfalen.  © Oliver Berg/dpa

Obwohl die Ereignisse in Euskirchen, Rheinbach und Siegburg den Rechtsausschuss des Landtags in mehreren Sitzungen beschäftigt hatten, wurden die Abgeordneten nicht über die Ermittlungen in Willich informiert.

Der FDP-Abgeordnete Werner Pfeil (60) sprach gegenüber dem "Kölner Stadt-Anzeiger" vom "Verdacht der Vertuschung".

Im Juni war ein Brandbrief von Bediensteten der JVA Willich 1 unter anderem zum Thema Arbeitsbelastung und angeblichen anstaltsinternen Verfehlungen an mehrere Medien gegangen, der danach auch im Rechtsausschuss thematisiert worden war.

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Warum die Ermittlungen gegen die Beamten in Willich durch Justizminister Benjamin Limbach (56, Grüne) nicht benannt wurden, blieb zunächst unklar. Man sei aktuell in der Klärung, so ein Ministeriumssprecher.

Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Oliver Berg/dpa

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