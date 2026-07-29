Knastkorruption: Auch JVA Willich 1 durchsucht, FDP-Politiker äußert üblen Verdacht

Willich/Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen gibt es Korruptionsermittlungen in einem weiteren Gefängnis.

Neben den Gefängnissen in Euskirchen und Rheinbach steht nun auch die JVA Willich 1 unter Korruptionsverdacht. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bereits am 13. Juli gab es Durchsuchungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Willich 1, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Krefeld der dpa bestätigte.

Ermittelt werde gegen zwei Vollzugsbeamte unter anderem wegen des Verdachts des Drogenhandels und der Bestechlichkeit.

Laut Staatsanwaltschaft werden die sichergestellten Beweismittel der Durchsuchung aktuell ausgewertet. Detailliertere Angaben machte die Behörde zunächst nicht.

Zuvor waren bereits Razzien wegen mutmaßlich korrupten Beamten in den Gefängnissen von Euskirchen und Rheinbach bekannt geworden.

Die JVA Siegburg war vor wenigen Tagen nach Hinweisen auf eine angeblich geplante Meuterei von Gefangenen durchsucht worden.