Razzia in Hamburg: Mann soll Frauen aus Südamerika für Prostitution eingeschleust haben

Hamburg - Große Polizei -Aktion in der Hansestadt : Seit den frühen Morgenstunden durchsucht die Bundespolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft mehrere Objekte im Stadtgebiet.

Am Donnerstag wurden mehrere Objekte in Hamburg durchsucht. © Bundespolizeidirektion Hannover

Hintergrund ist der "Verdacht des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern", teilten die Beamten mit. Im Fokus der Ermittlungen steht ein 54 Jahre alter italienischer Staatsangehöriger.

Gegen ihn wurde am Donnerstagmorgen ein Untersuchungshaftbefehl vollstreckt.

Der Grund: Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Mann die Frauen aus Südamerika nach Deutschland eingeschleust haben, um sie anschließend der Prostitution zuzuführen.

Nach Auffassung der Ermittler verschaffte sich der Beschuldigte durch die mutmaßlichen Taten einen erheblichen Vermögensvorteil.