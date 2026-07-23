Kinderporno-Razzia in Oberbayern: Zwölf Wohnungen duchsucht

Altötting - Bei einer Razzia gegen Kinderpornografie hat die Kripo in den oberbayerischen Landkreisen Altötting und Mühldorf am Inn insgesamt zwölf Wohnungen durchsucht.

Bei einer Razzia gegen Kinderpornografie wurden elf Männer ins Visier genommen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei berichtete, wurden bei insgesamt elf Männern Mobiltelefone, Speichermedien und weitere Geräte am Donnerstagmorgen sichergestellt.

Etwa 25 Polizeibeamte waren im Einsatz.

Die Beschuldigten sind zwischen 18 und 67 Jahre alt.

Spezialisten sollen nun die beschlagnahmten Beweismittel auswerten und feststellen, ob sich darauf Kinder- und Jugendpornografie befindet.