Razzia bei der Deutschen Bank: Ermittler durchsuchen Frankfurter Hauptsitz

Frankfurt am Main - Großrazzia in der Frankfurter Zentrale der Deutschen Bank: Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen Ermittler der Staatsanwaltschaft und der Steuerfahndung das Gebäude.

In der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main läuft derzeit eine großangelegte Razzia. © Arne Dedert/dpa

Nach Informationen von "Business Insider" und "WELT" stehen die Maßnahmen im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung.

Grund für die Razzia sollen der Deutschen Presse-Agentur zufolge fragwürdige Steuerdeals der Postbank zwischen 2008 und 2010 sein. Die Postbank gehört mittlerweile zum Deutsche-Bank-Konzern.

Im Fokus stehen dabei sogenannte Cum-Cum-Geschäfte.

Cum-Cum-Geschäfte sind laut einem "Tagesschau"-Bericht Aktiengeschäfte rund um den Dividendenstichtag, mit denen Beteiligte Steuervorteile bei der Kapitalertragsteuer erzielen wollten.

Anders als Cum-Ex-Deals sind Cum-Cum-Geschäfte nicht grundsätzlich illegal. Gerichte und Ermittlungsbehörden nehmen viele dieser Konstruktionen inzwischen jedoch genauer unter die Lupe und prüfen, ob dabei gegen das Steuerrecht verstoßen wurde.