Mega-Razzia im Norden: Schlag gegen organisierte Kriminalität

Kiel - In Kiel-Gaarden haben 400 Ermittler am Dienstagmorgen mehrere Objekte durchsucht. Der Schlag richtet sich gegen organisierte Kriminalität.

In Kiel-Gaarden werden derzeit mehrere Objekte durchsucht. © NEWS5 / Sebastian Peters

Der "größere Polizeieinsatz" laufe seit etwa 6 Uhr, bestätigte ein Sprecher der Polizei Kiel auf TAG24-Nachfrage.

An der Razzia seien rund 400 Beamte und zehn Staatsanwälte beteiligt, die mehr als 40 Objekte durchsuchen. Die Aktion wurde mehrere Monate vorbereitet und soll Strukturen der organisierten Betäubungsmittelkriminalität aufklären, teilten die Staatsanwaltschaft Kiel und die Polizeidirektion der Landeshauptstadt in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Durch verdeckte Ermittlungen seien mutmaßlich beteiligte Personen und tatrelevante Objekte identifiziert worden.

Die Ermittlungen richten sich gegen 30 Beschuldigte. Gegen diese Personen wurden Durchsuchungsbeschlüsse in rund 40 Objekten erwirkt, die zeitgleich vollstreckt wurden.

"Aufgrund der konsequenten Verfolgung des Straßenhandels von Betäubungsmitteln in der vergangenen Zeit verlagerte sich der Verkauf von der Straße in verschiedene Wohnungen, insbesondere in dem Stadtteil Kiel Gaarden. Aus den in der Szene bekannten Wohnungen heraus werden täglich rund um die Uhr Betäubungsmittel an Konsumenten verkauft", heißt es in der Mitteilung.

Neben Beamten der Bereitschaftspolizei aus Schleswig-Holstein und mehreren Bundesländern wurden auch Spezialkräfte aus Hamburg hinzugezogen.