Razzia in Freiburg: Zoll stellt Tausende illegale Vapes in Kiosken sicher

Freiburg - Eine gemeinsame Kontrolle von Zoll, Polizei und dem Amt für öffentliche Ordnung hatte in Freiburg ein teures Nachspiel für zwei Kioskbetreiber.

Die Beamten durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und wurden fündig. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Bei der Überprüfung von vier Verkaufsstellen im Stadtgebiet stießen die Beamten der Kontrolleinheit des Hauptzollamts Lörrach am Montag auf ein großes Lager illegaler Ware. Insgesamt rund 2700 unversteuerte elektrische Zigaretten, sogenannte Vapes, wurden in zwei der Läden sichergestellt.

Für die Betreiber wird es nun teuer. Neben einem Strafverfahren wegen mutmaßlicher Steuerhehlerei setzte der Zoll Tabaksteuern in Höhe von insgesamt 18.000 Euro fest.

Doch die Ermittlungen enden nicht beim illegalen Nikotin. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit nahm zeitgleich die Angestellten unter die Lupe.