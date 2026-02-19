Große Razzia: Polizei stürmt mehrere Lokale und sichert Waffen!

Berlin - In ihrem Kampf gegen Bandenkriminalität hat die Polizei im Berliner Bezirk Mitte in einem Lokal drei Menschen festgenommen und mehrere Schusswaffen mitsamt Munition beschlagnahmt.

In den letzten Wochen registrierte die Polizei immer wieder Vorfälle mit Schusswaffen. (Symbolbild) © Lilli Förter/dpa

Bei dem Einsatz in Gesundbrunnen seien am Mittwochabend verschiedene Lokale in der Wollankstraße kontrolliert worden, teilte ein Sprecher mit. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Die Polizei war mit rund 60 Einsatzkräften und dem Landeskriminalamt vor Ort, wie es weiter hieß. Rund 40 Personen wurden in Gewahrsam genommen, durchsucht und befragt. Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen von illegalem Waffenbesitz aus.

In den vergangenen Wochen und Monaten war es laut Polizei immer wieder zu Schusswaffengebrauch in der Stadt gekommen.

Die im letzten Jahr gegründete Sondereinheit "Ferrum" (deutsch: Eisen) im Landeskriminalamt versucht mit umfangreichen Razzien in Bars und Restaurants und an bekannten Treffpunkten von Kriminellen dagegen anzukämpfen.