Nächster Tiefschlag nach WM-Aus: DFB-Zentrale wohl Ziel von Polizeirazzia

Köln/Frankfurt/Bochum - Wenige Tage nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft wurde der DFB wohl erneut kalt erwischt: Bei einer bundesweiten Razzia soll das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) auch die Zentrale des weltgrößten Sportverbandes in Frankfurt am Main durchsucht haben. Dabei geht es um die Heim-EM 2024.

Bei der Razzia am Mittwochmorgen wurde auch die Zentrale des Deutschen Fußball Bundes (DFB) in Frankfurt am Main durchsucht. (Symbolbild) © Michael Brandt/dpa

"Gegenstand der Ermittlungen sind mutmaßlich gewährte, nicht genehmigte Vorteile, unter anderem in Form eines Fußballländerspielbesuchs, die ein damals für eine Gastgeberstadt tätiger Beschuldigter von hierfür Verantwortlichen der ausrichtenden Gesellschaft erhalten haben soll", teilen die Staatsanwaltschaft Bochum und das LKA NRW dazu am Mittwochmorgen mit.

Hinzu käme der Verdacht, dass den Gastgeberstädten von Verantwortlichen der "Euro 2024 GmbH", einem Joint-Venture von DFB und UEFA, das sich von der DFB-Zentrale aus um die Ausrichtung der Europameisterschaft kümmerte, "exklusive Vorkaufsrechte für Eintrittskarten angeboten worden sind, die seitens der Gastgeberstädte zum Teil in Anspruch genommen und auf unterschiedliche Art verwendet worden sind."

Wie die BILD erfahren haben will, richten sich die Vorwürfe unter anderem gegen einen Deutschen (66) und einen Franzosen (46). Neben dem DFB-Hauptsitz in Frankfurt seien dabei auch Rathäuser und Stadtverwaltungen der damaligen Austragungsorte überprüft worden - etwa in Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Hamburg, München, Berlin und Stuttgart. Bei der Stadtverwaltung Leipzig soll zudem ein sogenanntes Herausgabeersuchen vollstreckt werden.

Der 46-Jährige soll sich dem Bericht zufolge bei der "EURO 2024 GmbH" um die Beziehungen zu den Austragungsorten gekümmert und in diesem Zusammenhang städtische Mitarbeiter zu den Begegnungen eingeladen haben. Dazu soll auch der 66-jährige Mann aus Gelsenkirchen zählen, der zum Halbfinalspiel zwischen Spanien und Frankreich nach München eingeladen worden sein soll.

Auf Nachfrage von TAG24 wollte die Staatsanwaltschaft Bochum diese Angaben allerdings noch nicht bestätigen, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt.