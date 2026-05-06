Polizei-Durchsuchung dauerte mehrere Tage: Fahrrad-Verkaufsanzeige verrät Dieb

Bad Düben - Ein geklautes Fahrrad führte die sächsische Polizei kürzlich auf die Fährte eines kriminellen 39-Jährigen.

Die Polizei nahm in der vergangenen Woche einen 39-jährigen Deutschen in Bad Düben ins Visier. (Symbolfoto) © Tobias Junghannß/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Tom Erik Richter meldete sich ein Mann bei der Torgauer Behörde, der sein vor fünf Jahren gestohlenes Fahrrad als Inserat auf einer Verkaufswebsite gefunden hatte.

Im Rahmen einer in die Wege geleiteten Durchsuchungsmaßnahme kamen nicht nur Kripo-Beamte, sondern auch Kräfte aus der Kriminaltechnik, Bereitschaftspolizei Diensthundestaffel sowie aus der Zentralen Asservatenstelle zum Einsatz.

Bei der mehrtägigen Durchsuchung der Objekte in Bad Düben konnte nicht nur das geklaute Fahrrad, sondern auch weiteres Diebesgut ausfindig gemacht werden, unter anderem Werkzeuge, sechs Krafträder und mehrere E-Bike-Motoren.

"Weiterhin fanden die Beamten eine nicht unerhebliche Menge an Betäubungsmitteln (Cannabis und Methamphetamin), sowie Bargeld und Utensilien, um mit diesen zu handeln", so der Sprecher.