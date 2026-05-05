Razzia in Erfurt und Weimar: Italienische Eiscafés kontrolliert

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In Erfurt und Weimar hat es am Dienstag Razzien gegeben. Kontrolliert wurden italienische Eiscafés.

Von Christian Rüdiger

Erfurt/Weimar - In Erfurt und Weimar hat es am Dienstag Razzien gegeben. Kontrolliert wurden italienische Eiscafés.

Die Polizei hat unter anderem ein Eiscafé am Anger in Erfurt kontrolliert.
Die Polizei hat unter anderem ein Eiscafé am Anger in Erfurt kontrolliert.  © Johannes Krey - JKFTV.de Foto- und Videojournalist | Drohnenoperator

Laut übereinstimmenden Medienberichten sei das Bundeskriminalamt federführend bei diesen Aktionen.

Kontrolliert wurden nach ersten Informationen unter anderem Eiscafés am Anger 42 in Erfurt und am Theaterplatz in Weimar.

Vermummte Polizisten waren in den Lokalen präsent. Was die Beamten suchen oder vorhaben, ist bislang noch unklar. Dazu gebe es derzeit keine Auskünfte, heißt es.

Vermummte Polizisten waren vor Ort.
Vermummte Polizisten waren vor Ort.  © Johannes Krey - JKFTV.de Foto- und Videojournalist | Drohnenoperator

Demnach soll es sich laut BKA um eine länderübergreifende Aktion handeln, die nicht nur Thüringen betrifft, heißt es. Die Aktion hatte bei Passanten für Aufsehen gesorgt.

Titelfoto: Johannes Krey - JKFTV.de Foto- und Videojournalist | Drohnenoperator

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