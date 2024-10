Polizei nimmt Drogen-Pizzeria hoch: Was sie dabei findet, sorgt für Erstaunen!

Düsseldorf - Bei Razzien in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens hat die Polizei ein ganzes Sammelsurium an Waffen, Drogen und Luxusgegenständen sichergestellt. Ausgangspunkt der Funde war eine eher ungewöhnliche Essens-Beilage, die Kunden in einer Düsseldorfer Altstadt-Pizzeria geliefert bekamen.