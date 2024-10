Groß-Razzia gegen organisierten Drogenhandel: Das hat die Polizei gefunden!

Düsseldorf - Bei einem Großeinsatz gegen die organisierte Rauschgiftkriminalität hat die Polizei in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens 16 Objekte durchsucht und drei Männer festgenommen.

Spezialeinheiten der Polizei haben am Donnerstag 16 Wohnungen und Häuser in Nordrhein-Westfalen durchsucht. Schwerpunkt war die organisierte Drogenkriminalität. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Es seien Cannabis-Plantagen ausgehoben sowie Vermögenswerte wie Uhren, Bargeld und ein Fahrzeug beschlagnahmt worden, teilte die Düsseldorfer Polizei mit. An den Durchsuchungen am Donnerstag waren demnach auch Spezialeinheiten beteiligt.

Der Ermittlungsschwerpunkt sei in dem Verfahren Düsseldorf, sagte ein Polizeisprecher. Durchsuchungen habe es an verschiedenen Orten vom Rheinland bis ins Bergische Land gegeben. Es bestehe allerdings kein Zusammenhang mit den aktuellen Ermittlungen in Köln.

In Köln ermittelt die Polizei wegen einer Explosionsserie und mutmaßlich dahinterstehenden Drogengeschäften. Mehrere Sprengsätze waren nachts vor Häusern explodiert. Die Kölner Ermittler gehen in ihrem Verfahren von Auseinandersetzungen unter Drogenbanden aus.

Weitere Ergebnisse des Großeinsatzes sowie den Ermittlungsstand in dem Fall wollen Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in Düsseldorf auf einer Pressekonferenz vorstellen.