Razzia auf der Eisenbahnstraße: Polizei findet Drogen im Späti

Leipzig - Die Polizei rückte am Montagabend auf die Leipziger Eisenbahnstraße an.

Die Polizei durchsuchte einen Späti auf der Eisenbahnstraße. © Silvio Bürger

In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt durchsuchte die Leipziger Polizei einen Späti an der Ecke zur Idastraße. Das erfuhr TAG24 auf Anfrage von Polizeisprecher Moritz Peters.

Der Maßnahme ging demnach ein Durchsuchungsbeschluss voraus.

Vor Ort konnten nicht nur zwei Tatverdächtige, sondern auch eine "nicht geringe Menge" Betäubungsmittel festgestellt werden.