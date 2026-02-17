Razzia auf der Eisenbahnstraße: Polizei findet Drogen im Späti
Leipzig - Die Polizei rückte am Montagabend auf die Leipziger Eisenbahnstraße an.
In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt durchsuchte die Leipziger Polizei einen Späti an der Ecke zur Idastraße. Das erfuhr TAG24 auf Anfrage von Polizeisprecher Moritz Peters.
Der Maßnahme ging demnach ein Durchsuchungsbeschluss voraus.
Vor Ort konnten nicht nur zwei Tatverdächtige, sondern auch eine "nicht geringe Menge" Betäubungsmittel festgestellt werden.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln aufgenommen. Das Ordnungsamt versiegelte den Späti nach der Razzia.
Titelfoto: Silvio Bürger