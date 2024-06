Razzia bei Bruder von Arafat Abou-Chaker: Finden Ermittler die Tatwaffe?

Berlin - Gegen Ali Abou-Chaker (49) ermittelt die Justiz wegen räuberischer Erpressung. Am Freitag ist das Haus des Bruders des Clan-Chefs Arafat Abou-Chaker (47) in Berlin-Neukölln von Polizisten durchsucht worden.

Ali Abou-Chaker (49, l.) saß bereit im Jahr 2022 auf der Anklagebank vor dem Amtsgericht Tiergarten. © Imago/Olaf Wagner

Dem 49-Jährigen wird vorgeworfen, am 28. Mai in einer Bar in Friedrichshain einem Mann eine Pistole vor die Brust gehalten und von ihm 5000 Euro in bar gefordert haben.

Das berichtete der Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner gegenüber der Bild.

Den Aussagen zufolge erfolgte die Razzia in Rudow im Baumläuferweg gegen 6 Uhr, um die Tatwaffe zu finden, mit der Ali Abou-Chaker mutmaßlich das Geld gefordert haben soll.

Ein Zeuge soll sich bei der Polizei gemeldet und den Tathergang geschildert haben. "Wir wissen, es gab eine Vorbeziehung zwischen Beschuldigtem und Zeugen", teilte der Staatsanwalt mit.

Einige der Familienmitglieder der Abou-Chakers sind als Teil der Clankriminalität nicht nur der Justiz bekannt. Ali Abou-Chaker stand bereits im Jahr 2022 wegen Körperverletzung und Beleidigung vor dem Amtsgericht Tiergarten.