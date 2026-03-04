Razzia in Berlin: Jetzt geht's den Steuersündern an den Kragen

Berlin - Polizei und Staatsanwaltschaft gehen seit dem frühen Morgen mit Durchsuchungen an Dutzenden Orten in Berlin gegen mutmaßliche Steuerbetrüger vor.

Polizisten sichern Beweismittel. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Es werden in der ganzen Stadt rund 60 Objekte durchsucht, wie die Polizei mitteilte. Es gehe um einen Schaden in einer mindestens zweistelligen Millionenhöhe.

Das Verfahren liegt demnach bei der europäischen Staatsanwaltschaft.

Einem Bericht der "B.Z." zufolge gab es Durchsuchungen in Neukölln, Charlottenburg und Mitte unter anderem in Geschäftsräumen.



