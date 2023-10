Razzia bei russischem Oligarchen: Luxusautos am Tegernsee sichergestellt

Rottach-Egern - Zoll und Polizei haben Donnerstagmorgen gemeinsam eine Durchsuchung in einer Villa am Tegernsee durchgeführt.

Zollbeamte stellen bei einer Razzia in einer Villa am Tegernsee einen Mercedes sicher. © Christoph Reichwein/dpa

Bei der Razzia in Rottach-Egern (Landkreis Miesbach) wurden Vermögenswerte sichergestellt, die im Zusammenhang mit einem russischen Oligarchen stehen sollen.

Unter anderem wurden aus der Villa am See in Rottach-Egern mehrere hochwertige Fahrzeuge der Luxusklasse abtransportiert, wie dpa-Reporter berichteten.

Nach dpa-Informationen soll es sich um einen Oligarchen handeln, der auf der EU-Sanktionsliste steht.