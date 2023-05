Razzia gegen mutmaßliche IS-Unterstützer in mehreren Bundesländern

Vier der Festnahmen erfolgten den Angaben zufolge in Nordrhein-Westfalen , je eine weitere in Baden-Württemberg , Rheinland-Pfalz und Bremen . Den Männern und Frauen - überwiegend deutscher Staatsangehörigkeit - wirft die oberste Anklagebehörde des Landes Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor.

Zudem habe es am Mittwochmorgen Durchsuchungen in Berlin , Bayern, Bremen, Baden-Württemberg, Hamburg , Hessen, Rheinland-Pfalz , Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gegeben, teilte die Karlsruher Behörde mit. Es sei dabei um ein Finanzierungsnetzwerk des IS gegangen.

Sie dienen dem Zweck, IS-Frauen finanziell zu unterstützen, die mit ihren Kindern seit der militärischen Niederlage der Terrormiliz in Syrien leben, vor allem in dem von kurdischen Gruppen kontrollierten Lager Al-Hol.

Seit Anfang Januar 2014 können gemäß Strafgesetzbuch Taten von Mitgliedern oder Unterstützern des IS, die deutsche Staatsbürger sind, sich in Deutschland aufhalten oder hier tätig werden, strafrechtlich verfolgt werden. Im Rahmen eines Betätigungsverbots für den IS in Deutschland gilt dies auch für jegliche Beteiligung in sozialen Medien und an Demonstrationen zugunsten der Terrormiliz.