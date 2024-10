Razzia mit mehr als 200 Polizisten: Schlag gegen illegale Prostitution

Frankfurt am Main - Mit einer groß angelegten Razzia sind die Bundespolizei und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am heutigen Donnerstag gegen eine Bande mutmaßlicher Krimineller vorgegangen: Es ging um die Einschleusung von Chinesinnen, die als illegale Prostituierte zum Einsatz kamen.

Unter Führung der Bundespolizei rückten am heutigen Donnerstag 205 Polizeikräfte zu einer Razzia aus - es ging um illegale Prostitution. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Der Polizei-Schlag unter Beteiligung von 205 Beamten richtete sich gegen "Wohn- und Geschäftsräume sowie einen Bordell-Betrieb in Hessen", wie ein Sprecher erklärte. Die Durchsuchungen fanden demnach in Wiesbaden, Hochheim, Biblis, Ginsheim-Gustavsburg, Bürstadt und Bischofsheim statt. Zahlreiche Beweismittel seien dabei sichergestellt worden.

Zudem wurden drei Verdächtige in Mainz-Kostheim, Ginsheim-Gustavsburg und Ludwigshafen am Rhein auf Basis dreier Haftbefehle festgenommen. Sie sollen am heutigen Donnerstag und am morgigen Freitag jeweils einem Haftrichter vorgeführt werden, "der über die Invollzugsetzung der Haftbefehle entscheiden wird", wie der Sprecher hinzufügte.

Bei den Festgenommenen handele es sich um eine 51-jährige Chinesin und eine 44-Jährige aus China sowie um einen 69 Jahre alten Deutschen. Die ältere Frau soll den illegalen Bordell-Betrieb geführt haben.

Die 44-Jährige soll als ihre Stellvertreterin fungiert haben und "darüber hinaus als Telefonistin für die Entgegennahme von Anrufen der Freier zuständig gewesen sein".