Razzia im Südwesten – Ermittler sichern zahlreiche Waffen

Oberndorf am Neckar - Wegen des Verdachts auf illegalen Waffenbesitz hat die Polizei in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) ein Wohnhaus durchsucht und Dutzende Beweismittel beschlagnahmt.

Die Polizei hat am Dienstag einen Durchsuchungsbeschluss vollzogen. (Symbolfoto) © Marius Becker/dpa

Die Beamten fanden am Dienstagvormittag mehrere Lang- und Kurzwaffen sowie weitere verbotene Waffen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rottweil sagte.

Ein 62-Jähriger stand laut Polizei im Verdacht, große Mengen gefährlicher und womöglich waffenrechtlicher Gegenstände in dem Haus zu lagern.

Insgesamt stellten die Ermittler Beweismittel im mittleren zweistelligen Bereich sicher.