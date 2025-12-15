Riesen-Razzia! Fahnder finden zehn Millionen Zigaretten, Täter schmeißt 50.000 Euro aus Fenster

Düsseldorf/Frankfurt - Zollfahnder aus Essen und aus Frankfurt am Main haben bei einem gemeinsamen Schlag gegen Hehlerbanden mehr als 10,4 Millionen unversteuerte Zigaretten sichergestellt.

Fünf Verdächtige wurden im Rahmen der Razzia verhaftet. (Symbolfoto) © Fredrik von Erichsen/dpa

Fündig wurden sie in Düsseldorf, Erkrath, Frechen, Geldern, Hilden, Langenfeld, Leverkusen und Köln. Der Steuerschaden beläuft sich nach Angaben des Zollfahndungsamts Essen auf fast zwei Millionen Euro.

Die Essener Behörde ermittelte bereits seit dem vergangenen Sommer im Auftrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gegen eine mehrköpfige Gruppierung wegen des Verdachtes der banden- und gewerbsmäßigen Steuerhehlerei in großem Ausmaß durch Handel mit unversteuerten Zigaretten.

Die Spur führte sie zu einer moldauischen Tätergruppierung in NRW, die bisherigen Erkenntnissen zufolge aus Lagerstätten in Hilden und Langenfeld große Mengen unversteuerter Zigaretten an eine Abnehmergruppierung im Raum Köln verkaufte.

Gegen diese Kölner Abnehmer ermittelt wiederum das Frankfurter Zollfahndungsamt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Die Verdächtigen sollen mit den von der moldauischen Gruppe gekauften unversteuerten Zigaretten ihre Abnehmer in NRW, Hessen, Baden-Württemberg und dem Saarland versorgt haben.