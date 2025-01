Razzia in Berlin und Brandenburg! Polizei ist mutmaßlichen Tätern auf der Spur

Berlin/Brandenburg - Polizei und Zoll durchsuchen seit dem frühen Morgen zehn Objekte in Berlin und Brandenburg wegen des Verdachts der bandenmäßigen Steuerhinterziehung.

Die Polizei ist auch mit Spürhunden wegen mutmaßlicher Bandenkriminalität in Berlin und Brandenburg unterwegs. © Polizei Berlin

Das teilte die Polizei Berlin auf der Plattform X mit.

In einer Lagerhalle in Brandenburg an der Havel habe es einen "größeren Fund von Betäubungsmitteln" gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Der Einsatz läuft den Angaben zufolge seit 6 Uhr.